Google припиняє програмну підтримку легендарних Pixel: про які моделі йдеться

Pixel 6 та Pixel 6 Pro більше не отримуватимуть нових функцій та щомісячних оновлень безпеки.

Google офіційно завершила життєвий цикл смартфонів Pixel 6 і 6 Pro. Після майже п'яти років підтримки корпорація припинила випуск нових версій Android і щомісячних патчів безпеки для своїх перших пристроїв на фірмовому процесорі Tensor.

Це підтвердилося з виходом бета-версії Android 17 QPR2, до списку підтримуваних пристроїв якої Pixel 6 та Pixel 6 Pro вже не потрапили. Таким чином, фінальною версією системи для них стала Android 17 QPR1, пише Android Police.

Pixel 6 та Pixel 6 Pro дебютували восени 2021 року з Android 12 і спочатку мали отримувати оновлення протягом трьох років. Але у 2024 році Google несподівано додала ще два роки, завдяки чому власники пристроїв отримали Android 17 та додаткові оновлення безпеки. Тепер цикл великих оновлень офіційно завершено.

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Застарілі смартфони продовжуватимуть працювати у звичайному режимі – додатки не перестануть запускатися одразу після закінчення підтримки. Однак будь-які виявлені в майбутньому вразливості та програмні збої залишаться без офіційних виправлень. Якщо пристрій використовується для зберігання банківських даних, робочих документів чи іншої важливої інформації, варто задуматися про перехід на більш сучасну модель.

При цьому власникам Pixel 6a поки що не варто хвилюватися. Незважаючи на використання того самого процесора Tensor, ця модель вийшла майже на рік пізніше та продовжуватиме отримувати оновлення до липня 2027 року. Аналогічно підтримку зберігають нові покоління Pixel, включаючи серії Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 та Pixel 10.

Раніше в мережі з’явилися характеристики серії Google Pixel 11, презентація якої відбудеться 13 серпня. Згідно з витоком, оновлення вийдуть неоднозначними – з помітними покращеннями, але й деякими погіршеннями.

УНІАН повідомляв, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

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