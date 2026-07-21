Мають величезний попит: названо найпопулярніші вживані автомобілі зі США в Україні

Середній вік вживаних "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у першому півріччі, становив понад 6 років.

У першому півріччі 2026 року українці придбали 22,3 тисячі вживаних легкових автомобілів ввезених із США, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише "Укравтопром".

Зазначається, що найбільше з цієї кількості припадало на моделі з бензиновими двигунами, які забезпечили 57% з усіх продажів. При цьому електромобілі охопили 22%. Гібридним авто належить – 13%, дизельним - 5%, а авто з ГБО лише 3%.

Середній вік авто зі США з пробігом, що поповнили український автопарк у першому півріччі, становив 6,5 року.

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ТОП-5 вживаних автомобілі, виготовлених у США:

Ford Escape - 2 446 авто; BMW X3 - 1 644 авто; Nissan Rogue - 1 575 авто; Tesla Model Y - 1 446 авто; BMW X5 - 1 442 авто.

Автомобільний ринок України – останні новини

З січня по червень український автопарк поповнився на 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами. За даними "Укравтопрому", порівняно з першим півріччям 2025 року кількість таких авто скоротилася на 5%.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя вітчизняний автопарк поповнився на понад 77 тис. автомобілів із бензиновими двигунами, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як серед нових, так і серед вживаних бензинових моделей домінують кросовери.

Найбільший попит серед нових авто із бензиновими ДВЗ мав Hyundai Tucson. Серед імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan.

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