Сім популярних замінників цукру погіршують пам'ять, - нове дослідження

Дослідники проаналізували сім популярних підсолоджувачів.

Вживання популярних замінників цукру може призвести до прискореного старіння мозку та погіршення пам’яті. Як пише The Hill, дослідження, опубліковане Американською академією неврології, виявило зв’язок між споживанням підсолоджувачів та зниженням когнітивних функцій.

"Низькокалорійні та безкалорійні підсолоджувачі часто розглядаються як здорова альтернатива цукру; проте наші результати показують, що деякі підсолоджувачі можуть з часом чинити негативний вплив на здоров’я мозку", – сказала авторка дослідження докторка Клаудія Кіміє Суемото з Університету Сан-Паулу.

Дослідники проаналізували дані майже 13 000 дорослих і вивчили сім підсолоджувачів: аспартам, сахарин, ацесульфам К, еритритол, ксилітол, сорбітол і тагатоза, які містять мало калорій або не містять їх взагалі.

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Для визначення змін у часі учасники проходили когнітивні тести на початку, в середині та наприкінці дослідження.

Дослідники виявили, що у дорослих, які споживали більше підсолоджувачів, спостерігалося на 62% швидше зниження когнітивних функцій. Зв’язок із прискореним старінням мозку був особливо очевидним серед учасників із діабетом.

У людей, які споживали підсолоджувачі в середній кількості, зниження когнітивних функцій відбувалося на 35% швидше, ніж у учасників, які споживали їх у мінімальній кількості.

"Хоча ми виявили зв’язок зі зниженням когнітивних функцій у людей середнього віку як з діабетом, так і без нього, люди з діабетом частіше використовують штучні підсолоджувачі як замінники цукру", – зазначила Суемото.

Підсолоджувачі зазвичай додають до ультраперероблених продуктів і напоїв. Багато з них також продаються окремо для використання в каві, чаї, кулінарії та випічці.

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