Ціни зростуть: на ослаблену світову економіку чекає новий глобальний шок

Рекордне явище Ель-Ніньйо накладається на невирішене питання паливної кризи внаслідок війни США проти Ірану.

Природне кліматичне явище Ель-Ніньйо в 2026 році може стати причиною чергового значного інфляційного шоку для світової економіки, як свідчать оцінки Deutsche Bank. Це спричинить зростання споживчих цін, повідомляє Business Insider.

У повідомленні для клієнтів, опублікованому в понеділок, 20 липня, банк попередив, що цього року може відбутися особливо інтенсивне потепління в Тихому океані. Тож у поєднанні з іншими існуючими інфляційними факторами це погодне явище може посилити зростання споживчих цін.

Ель-Ніньйо – це частина циклічної схеми потепління та охолодження у східній стороні Тихого океану, що впливає на погодні умови по всьому світу. Історично воно спричиняє частіші випадки повеней, коливання температур, посухи та більший ризик поширення хвороб. Відповідно, явище може призвести до перебоїв у виробництві продовольства, роботі гідроелектростанцій та судноплавства.

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Наприклад, у 2024 році Ель-Ніньйо спричинило зниження рівня води в Панамському каналі, що негативно позначилося на тарифах на морські перевезення. У багатьох попередніх випадках повені та посухи завдавали шкоди врожаю та худобі. Усі ці перебої в постачанні, як правило, спричиняють зростання споживчих цін.

Особливо сильне явище Ель-Ніньйо цього разу може збігтися з різким стрибком цін на нафту на тлі триваючої війни між США та Іраном. Світова економіка наразі має обмежені можливості для поглинання такого шоку. Поєднання підвищення цін на продовольство та енергоносії механічно призведе до зростання інфляції, а ризики більш масштабних перебоїв у ланцюгах постачання можуть створити додатковий ціновий тиск в умовах, коли Ормузька протока заблокована.

Схожа ситуація була в 1970-их роках, коли нафтовий шок та Ель-Ніньйо спільно спричинили зростання інфляції. Такі обставини можуть призвести до тривалих періодів інфляції та підвищити інфляційні очікування споживачів, що може проявитися на ринках у вигляді зростання процентних ставок.

Американський центр прогнозування клімату оцінює ймовірність того, що цьогорічне явище Ель-Ніньйо досягне рівня "сильного" у період з липня по вересень у 73%, а ймовірність того, що воно буде "дуже сильним" у період з жовтня по грудень – у 81%.

Вплив Ель-Ніньйо на ціни на продукти – останні новини

Експерти попереджають, що цьогорічне Ель-Ніньйо матиме набагато більший вплив на світові ціни на продукти харчування, ніж війна в Ірані. Так, явище спровокує дефіцит анчоусів, що в подальшому призведе до подорожчання риби й морепродуктів. Анчоуси є важливою складовою функціонування світової аквакультури.

Крім того, Ель-Ніньйо може погіршити врожай бразильської кави. Виробники вже попереджають, що ціни залишатимуться високими ще мінімум два роки.

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