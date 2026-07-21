Уражено МіГ-29: Генштаб розповів про удар по аеродрому в Курській області (відео)

Крім цього, там же був розбитий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Внаслідок операції в Курській області РФ, було уражено російський винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" успішно провела операцію на аеродромі "Халіно" у Курській області. Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться в повідомленні.

МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Вони є на озброєнні і в України.

Сили оборони використовують його для низки цілей – зокрема під час відбиття російський масованих повітряних ударів, а також для завдання атак по наземних цілях РФ.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 червня Сили оборони втратили звʼязок з винищувачем МіГ – 29. В Повітряних силах повідомляли, що пілот виконував завдання в небі над Полтавською областю.

Тоді було підтверджено втрату літака. Український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

При цьому українські захисники успішно знищують російські винищувачі МіГ-29. Наприклад, у липні 2026 року бійці ГУР провели успішну операцію на аеродромі Бельбек у Криму. Там дрони ліквідували російський літак.

Крім того, у грудні 2025 року в Україні наголосили, що вперше з часів повномасштабного вторгнення РФ було знищено російський винищувач МіГ-29 Fulcrum.

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