Pepco назвало 4 міста, де відкриє перші магазини в Україні

Україна стане 20-м ринком для крупного європейського дискаунтера.

Польська мережа Pepco оголосила про відкриття перших чотирьох магазинів в Україні – в Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі. Всі чотири локації мають запрацювати до кінця року, йдеться в прес-релізі компанії, який є у розпорядженні УНІАН.

Pepco – загальноєвропейський дискаунтер широкого профілю, під брендом якого працюють понад 4 000 магазинів у 19 країнах. В Європі близько 30% асортименту Pepco становлять товари для дому, 25% – одяг для дітей, а 21% – одяг для дорослих. Асортимент також доповнюють іграшки, сезонні товари та інші категорії продукції. Товари мережі загалом орієнтовані на повсякденні потреби жінок і сімей.

Компанія була створена 22 роки тому в Польщі, а сьогодні входить до складу Pepco Group. Наразі в Pepco працює понад 32 000 співробітників, які щомісяця обслуговують близько 36 мільйонів покупців. Pepco планує поступово розширювати команду в Україні і вже оголосила про початок набору працівників.

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Стратегія Pepco Group полягає в контрольованій експансії в Центральній та Східній Європі та виході на окремі нові ринки. Загалом Україна стане для компанії 20-м ринком.

Магазини в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що перший магазин Pepco в Україні відкриють наприкінці жовтня 2026 року.

Тим часом, за свідченням аналітиків, великі мережі на українському ринку активно поглинають малий бізнес, який не витримує жорсткої боротьби та фінансових витрат. Це пояснюється інфляцією та падінням купівельної спроможності населення.

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