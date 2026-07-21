Двох туристів порізали ножем біля найпопулярнішої пам'ятки Греції

Напад стався біля входу до афінського Акрополя.

Двоє туристів отримали ножові поранення біля стародавнього Акрополя в Афінах – головної туристичної пам'ятки Греції.

Як пише The Independent, інцидент стався вранці у вівторок, 21 липня 2026 року. Жертвами стали двоє американців грецького походження, які чекали біля входу до Музею Акрополя, розташованого біля підніжжя однойменного пагорба.

Згідно з повідомленнями поліції, жінка отримала легкі поранення в ногу, а чоловік – більш серйозні поранення в руку. Обох доставили до лікарні.

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При цьому нападника було затримано. Його особу поки що не встановлено, але поліція заявила, що, ймовірно, він страждає від "психологічних проблем".

Грецькі ЗМІ повідомили, що чоловік нібито безладно погрожував перехожим ножем, про що поліцію поінформував один із очевидців.

Напад не призвів до закриття будь-яких об'єктів, вони продовжували працювати у звичайному режимі.

При цьому видання підкреслює, що насильницькі вуличні напади в Греції трапляються рідко.

Надмірний туризм у Греції

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, Греція є однією з найпопулярніших серед туристів країн Європи, особливо влітку. Величезні черги відвідувачів вишиковуються біля таких популярних пам'яток, як Акрополь, з раннього ранку, а в ресторанах складно знайти вільний столик. На цьому тлі влада Афін заявила про плани обмежити будівництво нових готелів у грецькій столиці.

Чи не найгірша ситуація з надмірним туризмом спостерігається на грецькому острові Санторіні, який у літні місяці перетворюється "на одну велику чергу".

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