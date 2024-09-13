Колишні урядовці зі США і Великої Британії вже закликали зняти обмеження на зброю, що постачається Україні.

Велика Британія і США наближаються до того, щоб дозволити Storm Shadow Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти цілей на теритлрії РФ на тлі поставок нових іранських ракет Москві.

Як зазначає видання The Times, надходження балістичних ракет з Ірану до РФ могло змінити думку США щодо того, чи дозволяти Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів по цілях в глибині російської території.

"США блокують використання такої зброї, як британські ракети Storm Shadow, на території Росії через побоювання ескалації конфлікту. Останніми тижнями на США і Велику Британію посилився тиск з вимогою змінити свою політику щодо далекобійних озброєнь, а в середу до цих закликів долучилися колишні головнокомандувачі європейських збройних сил і колишні посли Сполучених Штатів", – наголошує видання.

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У листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена і британського міністра закордонних справ Девіда Леммі колишні урядовці зі США і Великої Британії закликали їх зняти обмеження на зброю, зазначивши, що "довільне обмеження" того, як Київ може її використовувати, робить допомогу "менш ефективною".

Підписанти, серед яких генерал Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, і генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач збройними силами США в Європі, наголосили, що ця зима буде "найгіршою" для українців, які борються за те, щоб країна працювала, незважаючи на посилені бомбардування з боку Москви, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу і "заморозити їх в їхніх будинках".

Удари по Росії західною зброєю: останні новини

Видання The Times із посиланням на власні джерела повідомляло, що американський президент може дати "зелене світло" на застосування Україною ракет Storm Shadow/SCALP для ударів по російській території. Водночас про дозвіл на використання американських ATACMS поки не йдеться.

Водночас видання Bloomberg пише, що у США та Великій Британії обговорюють можливість дозволити Україні розмістити британські крилаті ракети, підкріплені навігаційними даними США, для нанесення дальніх ударів по території Росії.

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