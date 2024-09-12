Система супутникової навігації GPS експлуатується Пентагоном.

Уряди США та Великої Британії обговорюють можливість дозволити Україні розмістити британські крилаті ракети, підкріплені навігаційними даними США, для нанесення дальніх ударів по території Росії, повідомляють джерела Bloomberg.

Це питання є частиною розмов, які відбулися протягом останніх кількох днів, коли держсекретар США Ентоні Блінкен проводив переговори в Лондоні та Києві, повідомили джерела. США і Велика Британія цього тижня дали зрозуміти, що вони відкриті для запиту від України щодо зміцнення її здатності завдавати глибоких ударів по Росії.

Оскільки Київ наполягає на більш потужній західній зброї для ураження військових об'єктів на території Росії, офіційні особи говорили про те, чи може Білий дім дати дозвіл Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для транскордонних атак, повідомили джерела.

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Storm Shadow летять близько до землі на високій швидкості, перш ніж досягти своїх цілей, використовуючи систему, що об'єднує так звану інерціальну навігацію з глобальною системою позиціювання і навігацією за рельєфом місцевості, відповідно до інформаційного листка на веб-сайті їхнього виробника MBDA.

Система супутникової навігації GPS експлуатується Пентагоном, хоча її також використовують у громадських цілях, як-от онлайн-покази для водіїв.

Під час використання в складних операціях ракети Storm Shadow часто використовують надані США дані, які допомагають їм картувати місцевість із високим ступенем точності, за словами обізнаних людей, які говорили на умовах анонімності.

"Пентагон підтримує тісний і постійний діалог із нашими союзниками, включно з Великою Британією, щоб гарантувати, що будь-яка координація військових можливостей відповідає нашим спільним цілям і міжнародному праву", - заявив прес-секретар Чарлі Діц.

Дозвіл на удари по РФ - деталі

США, які ввели обмеження на своє обладнання, що використовується для ударів по Росії, наразі не дозволяють використовувати свої навігаційні дані. Адміністрація президента Джо Байдена послалася на ризик ескалації війни проти Росії.

Президент Володимир Путін застеріг від цього кроку. Він сказав, що українській армії знадобиться допомога в програмуванні місії від фахівців НАТО для запуску дальніх ударів.

Під час своїх поїздок цього тижня Блінкен вказав, що він вислуховує українські запити про глибокі удари. Зеленський сказав, що він обговорить це питання з Байденом пізніше цього місяця в Нью-Йорку, де світові лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН. Байден також має обговорити це питання з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні в п'ятницю.

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