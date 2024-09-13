Якщо Україна зможе збільшити виробництво ракет-дронів "Паляниця", вона зможе вражати аеродроми і місця запуску ракет на російській території.

Україна очікує на дозвіл країн-партнерів, щоб застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії. Проте для України є набагато краща альтернатива цій зброї.

Про це пише Девід Акс для The Telegraph. Ідеться про українську розробку – ракету-дрон "Паляниця". Бойовий дебют цієї зброї відбувся нещодавно – повідомлялося, що 24 серпня щонайменше одна "Паляниця" вразила ціль у тимчасово окупованому Криму.

"Офіційна інформація про "Паляницю" є обмеженою, але те, що ми знаємо, є промовистим. Українські джерела описують цей боєприпас як "ракету для безпілотників", але з огляду на його очевидну велику дальність польоту, дозвукову швидкість і односторонню вибухову місію, це, по суті, крилата ракета. "Паляниця" оснащена турбореактивним двигуном AI-PBS-350, який був спільно розроблений чеською компанією PBS та українською фірмою Івченко-Прогрес". Двигун вагою 220 фунтів (біля 100 кг) AI-PBS-350 виробляє 3400 ньютонів тяги", – наголошує Акс. Відео дня

Це, за його словами, робить "Паляницю" приблизно схожою на українську крилату ракету "Нептун" з турбовентиляторним двигуном, принаймні за розміром, швидкістю і дальністю польоту.

Суттєва відмінність між "Нептуном" і "Паляницею" полягає в їхніх силових установках.

""Нептун" може похвалитися ефективним, але дорогим турбовентилятором. Простіший турбореактивний двигун "Паляниці", ймовірно, менш ефективний, але також, ймовірно, дешевший – це означає, що за ту саму суму грошей можна купити більше "Паляниць", ніж "Нептунів". Це має значення. Україна насправді не страждає від нестачі боєприпасів великої дальності, які вона може розгорнути проти цілей в глибині Росії", – додав Девід Акс.

При цьому він звернув увагу і на цифри – Велика Британія, Франція і США можуть надати ракети десятками, а у випадку з ATACMS – сотнями. Та якщо Україна зможе збільшити виробництво ракет-дронів "Паляниця", вона зможе вражати аеродроми і місця запуску ракет, що потенційно знаходяться за сотні кілометрів вглиб території Росії – і з достатньою силою і частотою, щоб стягувати плату за кожну спробу росіян націлитися на українські міста.

І поки союзники не хочуть бачити, як їхні ракети бʼють по території РФ, вони могли б скористатися обхідним "шляхом", каже Акс. Наприклад, країни-партнери могли б фінансувати українську ракетну промисловість, а відповідно – платити за додаткові "Паляниці".

Ракета-дрон "Паляниця": що відомо

На День Незалежності України, 24 серпня, відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця". Про це повідомляв президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що "ворога було уражено".

Пізніше голова держави розкрив деталі про цю ракету-дрон. За його словами, розробка "Паляниці" тривала півтора року. У межах дії далекобійної ракети-дрона "Паляниці" – 20 російських військових аеродромів. Відомо, що вона запускатиметься з наземної платформи.

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