Дозволено захист лише від транскордонних атак.

Сполучені Штати Америки досі не зняли заборону на застовування їхньої зброї для ударів вглиб території Росії.

Про це під час брифінгу заявив спікер Пентагону Пет Райдер. Він пообіцяв, що США продовжать тісно співпрацювати з українськими партнерами та союзниками зі всього світу в питанні підтримки України.

"Наша політика не змінилася. Ми казали, що українці можуть використовувати допомогу США для захисту від транскордонних атак, тобто для контрудару. Щодо дальніх ударів, глибоких ударів по Росії наша політика не змінилася", - сказав Райдер. Відео дня

Удари вглиб Росії

Як відомо, Україна вже давно закликає партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російській території. Ефективні атаки на військові аеродроми країни допомогли б Україні захиститися від масованих обстрілів з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, що вчора окупанти здійснили одну з найбільших комбінованих атак, запустивши по Україні 127 ракет і 109 дронів. Обстріли призвели до загибелі людей та руйнувань. Після цього президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів зняти обмеження на застосування їхньої зброї.

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