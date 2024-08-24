Один із представників Білого дому заявив, що використання Storm Shadow або ATACMS по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламується.

США не хочуть давати Україні дозвіл на удари своєю далекобійною зброєю по території РФ - у надії в майбутньому перезавантажити свої відносини з Москвою, пише Politico з посиланням на джерела.

Білий дім і Пентагон стверджують, що в України і без цього є можливості для перемоги, сказало джерело видання.

Частина обговорень стосується дозволу британським ракетам Storm Shadow, які вже є в українському арсеналі, вражати російські аеродроми і склади постачання на території Росії. Оскільки ракети містять американські компоненти, адміністрація Байдена повинна буде погодитися на їхнє використання. Британський уряд ще не зробив офіційного запиту, хоча він проводить внутрішню перевірку, і адміністрація Байдена знає про цю проблему, за словами офіційних осіб по обидва боки Атлантики.

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Один із представників Білого дому заявив, що використання Storm Shadow або ATACMS по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламується. До того ж у ЗСУ обмежений запас таких ракет, а ті, що у них є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже виведені із зони їхньої досяжності.

"90 відсотків літаків, які запускають "плануючі бомби" з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет", - заявив виданню високопоставлений представник адміністрації США.

На запит українців Білий дім відповів, що США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень на далекобійні удари може звести нанівець ці зусилля.

Дехто у вищих ешелонах апарату національної безпеки Байдена вважає, що Київ може почати публічну кампанію, щоб застрахуватися від будь-якої потенційної значної втрати позицій в Україні найближчими місяцями, за словами однієї людини, знайомої з внутрішніми розмовами Вашингтона і Києва.

Українці кажуть, що їм потрібна більша свобода дій, і все ще оптимістично налаштовані, що вони можуть її досягти.

"Зараз є деякі ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике в Україні - можливо, зняти деякі обмеження - перед виборами, тепер, коли він не балотується", - сказав один високопоставлений український радник.

Дозвіл на удари по РФ - деталі

США вже дозволяють використовувати свої ракети великої дальності на території Росії, але тільки в оборонних цілях - як контрбатарейний вогонь для ураження російських ракетних пускових установок прямо за кордоном, що стріляють по Україні.

"Наша політика дозволяє Україні вести контрвогонь для захисту від російських атак, що йдуть через цей прикордонний регіон - а цей прикордонний регіон включає Курськ - і включає Суми", - заявила журналістам представник Пентагону Сабріна Сінгх на території Росії.

Українці, які воюють на території Росії, вже використовують американську високомобільну артилерійську ракетну систему для ураження мостів, складів постачання і російських підрозділів, використовуючи високоточні боєприпаси з благословення США.

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