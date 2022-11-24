Зеленський впевнений, що російську брехню ніхто у світі вже не хоче чути.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одне крісло в Раді безпеки ООН "досі окуповане".

Як зазначив президент у своєму відеозверненні, він впевнений, що російську брехню ніхто у світі вже не хоче чути.

"Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально: це крісло порожнє", – наголосив глава держави.

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Він також нагадав, що Європейський парламент визнав Росію державою-терористом і закликав Європейський Союз та його членів створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди у Європі, і мало юридичні наслідки, а не лише політичні.

"А Росія – ніби увесь світ не має значення – сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки", – сказав Зеленський.

Засідання Радбезу ООН по Україні

23 листопада 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В результаті атаки загинули люди, десятки осіб отримали поранення.

У звʼязку з масштабною атакою президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання Радбезу ООН.

У своєму виступі на засіданні Радбезу ООН Зеленський закликав учасників засідання підтримати українську формулу миру та засудити російську агресію. Крім того, Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

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