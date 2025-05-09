Брюс зауважила, що йдеться про економічне партнерство між Україною та США, яка "триватиме поколіннями".

Угода про корисні копалини, укладена між Сполученими Штатами Америки та Україною, не повʼязана з переговорами про завершення війни. Таку заяву зробила під час пресбрифінгу речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною – це окрема динаміка. Це щось, що має тривати і забезпечувати надходження грошей у майбутньому для відбудови (України, – ред.) після закінчення конфлікту", – наголосила вона.

Брюс також зауважила, що йдеться про економічне партнерство між Україною та США, яке "триватиме поколіннями, матиме значення для кожного українця та посилить національну безпеку їхньої країни".

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"Проте знову ж таки, цей механізм не повʼязаний з переговорами, з припиненням вогню, з війною. Але коли йдеться про національну безпеку і те, хто є твоїми друзями, бути другом Сполучених Штатів – це щось, що зробить вашу країну більш захищеною та відкриває майбутнє для людей", – сказала речниця Держдепу.

Угода про корисні копалини

На початку травня 2025 року міністр фінансів США Скотт Бессент та міністерка економіки України Юлія Свириденко підписали угоду про надра між країнами. Вона передбачає створення Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала цю угоду. "За" проголосували 338 депутатів. Зазначалося, що ратифікація документу створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

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