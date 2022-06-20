Через угорську територію готові провозити будь-які продовольчі вантажі.

Угорщина може перевозити зерно з України через свою територію на тлі блокади традиційного маршруту через чорноморські порти.

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

"Ми озвучили пропозицію пропустити через Угорську територію будь-які продовольчі вантажі, що відправляються з України в інші частини світу, в основному в Північну Африку або на Близький Схід", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини підтримав слова спікера парламенту про "психічні проблеми" Зеленського. Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що МЗС України не залишить без уваги ці висловлювання Петера Сійярто.

В ОП також відповів на різку заяву спікера парламенту Угорщини про Зеленського. За словами Михайла Подоляка, Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. За його словами, подібні заяви залишать Угорщині не найкраще місце в підручниках історії.

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