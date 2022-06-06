Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що МЗС України не залишить поза увагою ці висловлювання Петера Сійярто.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто підтримав цинічні висловлювання спікера угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в повідомленні Сійярто на сторінці в Facebook.

"У той час, як десятки тисяч людей останні місяці працюють в Угорщині, щоб надати допомогу Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятній тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ніколи не говорили голосом вдячності", - написав Сійярто.

Тож, зазначив угорський міністр, Ласло Кевер був "абсолютно правий" у своїй критиці на адресу Києва, "навіть якщо українці засмучені" через це.

Реакція Данілова на слова Сійярто

Секретар РНБО Олексій Данілов коментуючи цю заяву Петера Сійярто зазначив, що МЗС України не залишить поза увагою ці висловлювання, пише РБК-Україна.

"Це підтримав міністр закордонних справ Угорщини. Це трохи інша справа, бо він офіційна посадова особа. І те, що він підтримав ганебні слова про нашого президента - це зовсім інша ситуація. Я думаю, що буде нота нашого МЗС", - сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що коли інші країни потребують допомоги, то їхні лідери просять про неї ввічливо, а не вимагають чи погрожують. Зокрема, у зв'язку з цим Кевер сказав, президент України має "якусь психічну проблему".

Кевер додав, що не пам'ятає в міжнародній політиці, щоб лідер країни, котрій потрібна допомога, так "підіймав голос проти когось", як це робить Зеленський, наприклад у зверненнях до Угорщини або до канцлера Німеччини.

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