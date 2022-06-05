За словами Подоляка, Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники.

В Офісі президента (ОП) відреагували на заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про нібито "психічну проблему" президента України Володимира Зеленського.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Єдина "проблемна" країна у європейській родині, пане Ласло Кевер, це Угорщина, яка блокує будь-які реакції на звірства Росії в Україні. Офіційному Будапешту варто перестати хизуватися своєю людожерською позицією", - наголосив він.

За словами Подоляка, подібні заяви залишать Угорщині не найкраще місце в підручниках історії.

"Але літописи не горять: час завжди показує, хто є хто. Російські кати вбивають, ґвалтують і знищують міста. Президент Зеленський б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба", - додав радник керівник ОП.

Як повідомили 4 червня угорські ЗМІ, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що коли інші країни потребують допомоги, то їхні лідери просять про допомогу, а не вимагають чи погрожують. Таким чином він охарактеризував президента України Володимира Зеленського, який нібито "підвищував голос" під час розмов не лише з представниками угорської влади, а й з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, у зв'язку з цим Кевер сказав, президент України має "якусь психічну проблему".

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