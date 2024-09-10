Зокрема ці кошти мали піти на підтримку України.

Угорщина планує передати свою частку коштів з Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість того, аби надати допомогу Україні та постачати їй зброю. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції.

"Ми вирішили використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", - наголосив він.

За інформацією видання Telex, Сіярто зауважив, що таку пропозицію обговорять 26 вересня на раді постійних представників країн Європейського Союзу.

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"Угорська пропозиція була включена до порядку денного засідання Комітету послів ЄС, яке заплановане на 26 вересня, і ми сподіваємося, що ця пропозиція буде прийнята", - додав політик.

У виданні додали, що під час дводенного візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі Угорщина підписала декілька угод, а саме у сфері протидії нелегальній міграції, в обороні та сільському господарстві.

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Раніше Петер Сіярто заявив, що постачання нафти з Росії до Угорщини зупинилось через "передбачувані юридичні проблеми в Україні".

"Зараз в Україні склалася правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не постачає нафту до Угорщини. Зараз ми працюємо над юридичним рішенням", - підкреслив політик.

Також угорський дипломат вважає, що "шанс на мир" з'явиться в Україні лише після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. За його словами, Угорщина не бачить загрози для НАТО та Європи від Росії, оскільки Кремль нібито є "раціональним" і не наважиться на збройне протистояння із Заходом.

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