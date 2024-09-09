Компанія MOL досягла угоди, яка забезпечить продовження поставок енергоресурсу.

Угорська енергетична компанія MOL досягла угоди, яка забезпечить продовження траниту російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що заява від будапештської компанії була зроблена після того, як Україна фактично заборонила ПАТ "Лукойл" продовжувати використовувати її як транзитну країну у відповідь на вторгнення Росії. Згідно з угодою MOL, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, перебрала на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня. Раніше російська сторона відповідала за транспортування сирої нафти до місць в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба", — сказав виконавчий віце-президент MOL Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну. Відео дня

При цьому яка компанія чи компанії забезпечуватимуть поставки, не уточнюється.

"Угорщина та Словаччина є країнами, які не мають виходу до моря, і отримали тимчасові виключення з енергетичних санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Після того, як Україна посилила санкції проти Лукойлу в липні, Угорщина та Словаччина отримували сиру нафту через таких виробників, як ПАТ "Татнафта", - нагадує видання.

Транзит російських енергоносіїв через Україну - останні новини

Днями стало відомо, що у Чехії вигадали альтернативу напередодні зупинки транзиту російського газу через Україну. Країна має достатню потужність газової мережі для зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Зокрема, міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела наголосив на потужності чеської транспортної системи, яка може замінити поточний обсяг транзиту газу через Україну.

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