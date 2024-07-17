Попри повномасштабну війну РФ в Україні, Угорщина активізувала свої зв'язки з Росією щодо енергетики.

Угорщина разом з Росією працюють над відновленням потоків нафти після того, як їх зупинили через "передбачувані юридичні проблеми в Україні". Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в кулуарах засідання ООН в Нью-Йорку, пише Bloomberg.

"Зараз в Україні склалася правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не постачає нафту до Угорщини. Зараз ми працюємо над юридичним рішенням", - сказав Сіярто.

У виданні нагадали, що Росія постачає нафту до Угорщини через південну гілку нафтопроводу "Дружба", що проходить через Україну. Торік потоки російської нафти до Угорщини впали на 2% з майже 5 мільйонів тонн у 2022 році.

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Попри вторгнення РФ в Україну, Угорщина покращила енергетичні зв'язки з Росією, підписавши кілька угод про збільшення постачання природного газу. Сталося це після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан домігся звільнення від енергетичних санкцій Європейського Союзу.

"Уряд у Будапешті вилучив майже весь прибуток, отриманий компанією Mol, за допомогою спеціального податку, спрямованого на покриття дефіциту бюджету", - зазначили у матеріалі.

Угорщина та Росія - останні новини

Як писав УНІАН, депутати Європарламенту звернулися до ЄС із проханням позбавити Угорщину права голосу через нещодавні візити прем'єр-міністра країни до РФ та Китаю.

"Прем'єр-міністр Орбан уже завдав значної шкоди, експлуатуючи та зловживаючи роллю голови Ради... Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показує, що простий словесний осуд цієї ситуації не має жодного ефекту", - зазначається у листі.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до свого колеги Петера Сіярто та заявив, що мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах.

"Я зустрівся зі своїм угорським колегою та поінформував його про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я підкреслив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", - зазначив дипломат.

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