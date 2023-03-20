Країна не підписала і спільну заяву міністрів юстиції ЄС.

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна. Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель натомість оприлюднив заяву від свого імені, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У понеділок міністри юстиції ЄС також опублікували власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яке Угорщина не підписала.

Речник Борреля відмовився коментувати це, сказавши, що Служба закордонних справ ЄС не коментує внутрішні методи роботи.

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Нагадаємо, у заяві Борреля зазначалося, що блок розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або чинять в Україні.

Ордер на арешт Путіна

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ухвалив рішення щодо видачі ордеру на арешт російського диктатор Володимира Путіна. Його та дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову вважають винними у депортації українських дітей до РФ. Відтак 123 країни-учасниці Римського статуту мають заарештувати Путіна в разі його перебування на їхній території. При чому, А як зазначив прокурор МКС Карім Хан, ордер є довічним.

Речник Путіна Дмитро Пєсков спершу заявив, що Кремль не бере це рішення близько до серця. Водночас Слідком РФ порушив кримінальну справу проти прокурора МКС Каріма Ахмад Хана та трьох суддів.

Влада Німеччини заявила, що в разі потрапляння Путіна на територію країни неодмінно заарештує його. Водночас ПАР, до якої збирався в серпні здійснити візит російський президент, не висловила рішучої готовності затримати його, як зобов'язує МКС. Там заявили, що "співпрацюватимуть з різними відповідними зацікавленими сторонами".

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