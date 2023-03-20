Прес-секретар президента РФ каже, що в Кремлі не беруть "близько до серця" це рішення МКС.

У Кремлі щосили намагаються зберігати спокій на тлі видачі президенту РФ Володимиру Путіну судом у Гаазі ордери на арешт.

У коментарі пропагандистам "РІА Новости" прес-секретар глави країни-агресора заявив, що в Кремлі не приймають "близько до серця" таке рішення Міжнародного кримінального суду.

Пєсков вважає, що це - ще один "ворожий прояв" щодо Російської Федерації та її президента.

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"... Якщо кожне з цих проявів ворожих брати близько до серця, напевно, нічого доброго не вийде", — вважає "права рука" Путіна.

У нього уточнили, як поставився до рішення МКС глава російської держави. Пєсков відповів:

"Ставимося до цього спокійно, все ретельно фіксуємо, продовжуємо працювати. Продовжує, головне, працювати президент".

Ордер на арешт Путіна і реакція представників РФ

Міжнародний кримінальний суд Гааги 17 березня 2023 року видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

У той же день прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятною видачу ордера на арешт російського лідера Володимира Путіна.

А дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, яка незаконно усиновила хлопчика з Маріуполя, сприйняла новину про ордер на її арешт як "похвалу її роботі".

20 березня заступник голови Ради Федерації Російської Федерації Дмитро Медведєв влаштував у своєму Телеграм-каналі істерику через видачу ордера МКС на арешт Володимира Путіна. Він пригрозив Гаазі ударом гіперзвукової ракети "Онікс".

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