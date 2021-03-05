Після того, як Кремль влаштував військове вторгнення в Україну в 2014 році, США були важливим партнером для Києва. Тепер, коли президент Джо Байден зайняв Овальний кабінет, з'явився реальний шанс зійти з того важкого шляху, на який американо-українські відносини стали в роки його попередника.
Експерти Atlantic Council і колишні американські дипломати склали стратегію для нової адміністрації у Вашингтоні щодо відносин з Україною. Серед авторів економіст Андерс Аслунд, колишній координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніал Фрід, екс-посли США в Україні Джон Хербст і Вільям Тайлор, колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу і експерт Atlantic Council Мелінда Харінг.
Їхній план описує, як команді Байдена покращити відносини з Україною, заохотити адміністрацію президента Володимира Зеленського провести й закріпити реформи в країні, а також яку роль Вашингтону варто зіграти в процесі завершення війни на Донбасі.
Читайте такожWall Street Journal: США повернулись, але Європа більше не з намиАвтори визнають, що перезавантажити відносини з Києвом буде не просто. Будучи ще віце-президентом США, Байден очолював американську політику щодо України. Він відвідав країну шість разів і знає більшість українських діячів. Все це - очевидна перевага. Але Зеленський відрізняється від свого попередника. Він походить з російськомовного українського сходу, не брав активної участі в Революції Гідності, не має зв'язків із Заходом. На додачу, його втягнули в перший процес імпічменту Дональда Трампа.
Однак, президент Зеленський бажає співпрацювати з новою командою Байдена й прагне, щоб його визнали як глобального лідера. Адміністрація Байдена вчинить мудро, якщо скористається цією можливістю.
Першим пріоритетом для неї повинно стати знайомство з гравцями в Україні й внутрішньому колі Зеленського, а також встановлення довіри після турбулентних років Трампа. Другий пріоритет - це зміцнення західної підтримки оборони України проти агресії Кремля. А третій пріоритет - це створення стратегії для заохочення Зеленського до проведення реальних реформ, особливо в напрямку встановлення верховенства закону, зміцнення громадянського суспільства й незалежних ЗМІ. Експерти нагадують, що Зеленський переміг на виборах, обіцяючи зробити Україну багатою, покінчити з корупцією і встановити мир в країні. Для втілення цих планів українському президенту потрібно ще багато зробити.
Читайте такожAtlantic Council: Переслідування кримських татар в Криму - воєнний злочин РосіїРеформи в Україні втратили імпульс. Однак, нещодавно з'явилося кілька позитивних сигналів, на яких лідери у Вашингтоні й Києві можуть заснувати свою співпрацю.
Ключові рекомендації
В своїй стратегії експерти пропонують, що після відновлення тісних зв'язків з Україною адміністрація Байдена повинна зробити кілька важливих кроків.
- Призначити посла США в Києві якомога швидше.
- Взяти на себе лідерство в дипломатії щодо Донбасу, а також розширену роль на переговорах щодо завершення війни в українському регіоні.
- Почати роботу з Конгресом, щоб збільшити військову допомогу для України до 500 мільйонів доларів на рік.
- Посилити безпеку в Південно-Східній Європі й Чорному морі, консультуючись з союзниками по НАТО і партнерами.
- Поглибити українську інтеграцію в НАТО. Надати Києву статус головного союзника поза НАТО, згідно з законодавством США. Попередити Росію, що в разі продовження її агресії проти України Вашингтон розгляне додаткові кроки у відповідь. Вони будуть включати встановлення постійної військової присутності США на тренувальних центрах в Україні неподалік окупованих територій і запуск Плану дій щодо членства України в НАТО.
- Потрібен стратегічний підхід до санкцій. Адміністрації Байдена варто працювати з ЄС, європейськими союзниками і партнерами в G7 для розробки концепції координації санкцій проти Росії, якщо російська агресія на Донбасі буде продовжуватися. Однак, варто дати чітко зрозуміти, що санкції не на завжди.
- Курс на зупинку завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно зберегти.
- Вашингтон повинен підтримати зусилля українського уряду з запуску "Кримської платформи", оскільки вона зберігає питання окупації Криму на міжнародному порядку денному й нагадує людям включно з громадянами Росії, що Крим - все одно Україна в очах міжнародної спільноти.
Читайте такожNew York Times: Байден хоче об'єднати сили США і Європи проти Росії, але це буде не простоВ питанні внутрішніх реформ в Україні експерти пропонують адміністрації Байдена теж певний план дій.
- Надати повноваження високопоставленому чиновнику США як відповідальному за реформи.
- Надати пріоритет встановленню незалежних судів в Україні.
- Вжити заходів проти головних корумпованих діячів, які підривають реформи в Україні. Більш рішуче добиватися екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії в США.
- Просувати реформу Генеральної прокуратури України й добиватися зміцнення НАБУ. Просувати закриття економічного відділу СБУ.
- Просувати відновлення конкурентного й прозорого призначення державних чиновників на основі компетенції. Щоб ворожі до реформ і лояльні до зацікавлених сторін кадри не отримували важливі посади.
- Вашингтон повинен також добиватися повернення до програми реформ в сектору охорони здоров'я в Україні.
- Адміністрації Байдена варто закликати Київ завершити процес лібералізації енергетичного ринку.
- Крім того, вона повинна допомогти встановити повну прозорість кінцевих бенефіціарів головних ЗМІ й заборони не лише російських телеканалів в Україні, а й телеканалів осіб, які працюють в інтересах Кремля.
- Також Вашингтон повинен ще раз наголосити на своїй підтримці незалежності Нацбанку України.
- Адміністрація Байдена може просувати антимонопольне законодавство для обмеження впливу великих бізнесменів на українську економіку й політичну систему. А також створити програму, яка буде стимулювати корпоративне інвестування США в Україні, якщо Київ проведе реформу прокуратури й судів.
Покращити відносини між США і Україною буде не просто, особливо після турбулентного досвіду за час роботи попередньої адміністрації. Але тісні зв'язки й успішна Україна входять в інтереси США й відповідають зовнішньополітичним цілям адміністрації Байдена.
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