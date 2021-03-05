Експерти склали для нової адміністрації в Білому домі стратегію, яка б допомогла перезавантажити й налагодити кращі відносини з Києвом.

Після того, як Кремль влаштував військове вторгнення в Україну в 2014 році, США були важливим партнером для Києва. Тепер, коли президент Джо Байден зайняв Овальний кабінет, з'явився реальний шанс зійти з того важкого шляху, на який американо-українські відносини стали в роки його попередника.

Експерти Atlantic Council і колишні американські дипломати склали стратегію для нової адміністрації у Вашингтоні щодо відносин з Україною. Серед авторів економіст Андерс Аслунд, колишній координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніал Фрід, екс-посли США в Україні Джон Хербст і Вільям Тайлор, колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу і експерт Atlantic Council Мелінда Харінг.

Їхній план описує, як команді Байдена покращити відносини з Україною, заохотити адміністрацію президента Володимира Зеленського провести й закріпити реформи в країні, а також яку роль Вашингтону варто зіграти в процесі завершення війни на Донбасі.

Читайте такожWall Street Journal: США повернулись, але Європа більше не з намиАвтори визнають, що перезавантажити відносини з Києвом буде не просто. Будучи ще віце-президентом США, Байден очолював американську політику щодо України. Він відвідав країну шість разів і знає більшість українських діячів. Все це - очевидна перевага. Але Зеленський відрізняється від свого попередника. Він походить з російськомовного українського сходу, не брав активної участі в Революції Гідності, не має зв'язків із Заходом. На додачу, його втягнули в перший процес імпічменту Дональда Трампа.

Однак, президент Зеленський бажає співпрацювати з новою командою Байдена й прагне, щоб його визнали як глобального лідера. Адміністрація Байдена вчинить мудро, якщо скористається цією можливістю.

Першим пріоритетом для неї повинно стати знайомство з гравцями в Україні й внутрішньому колі Зеленського, а також встановлення довіри після турбулентних років Трампа. Другий пріоритет - це зміцнення західної підтримки оборони України проти агресії Кремля. А третій пріоритет - це створення стратегії для заохочення Зеленського до проведення реальних реформ, особливо в напрямку встановлення верховенства закону, зміцнення громадянського суспільства й незалежних ЗМІ. Експерти нагадують, що Зеленський переміг на виборах, обіцяючи зробити Україну багатою, покінчити з корупцією і встановити мир в країні. Для втілення цих планів українському президенту потрібно ще багато зробити.

Читайте такожAtlantic Council: Переслідування кримських татар в Криму - воєнний злочин РосіїРеформи в Україні втратили імпульс. Однак, нещодавно з'явилося кілька позитивних сигналів, на яких лідери у Вашингтоні й Києві можуть заснувати свою співпрацю.

Ключові рекомендації

В своїй стратегії експерти пропонують, що після відновлення тісних зв'язків з Україною адміністрація Байдена повинна зробити кілька важливих кроків.

Призначити посла США в Києві якомога швидше.

Взяти на себе лідерство в дипломатії щодо Донбасу, а також розширену роль на переговорах щодо завершення війни в українському регіоні.

Почати роботу з Конгресом, щоб збільшити військову допомогу для України до 500 мільйонів доларів на рік.

Посилити безпеку в Південно-Східній Європі й Чорному морі, консультуючись з союзниками по НАТО і партнерами.

Поглибити українську інтеграцію в НАТО. Надати Києву статус головного союзника поза НАТО, згідно з законодавством США. Попередити Росію, що в разі продовження її агресії проти України Вашингтон розгляне додаткові кроки у відповідь. Вони будуть включати встановлення постійної військової присутності США на тренувальних центрах в Україні неподалік окупованих територій і запуск Плану дій щодо членства України в НАТО.

Потрібен стратегічний підхід до санкцій. Адміністрації Байдена варто працювати з ЄС, європейськими союзниками і партнерами в G7 для розробки концепції координації санкцій проти Росії, якщо російська агресія на Донбасі буде продовжуватися. Однак, варто дати чітко зрозуміти, що санкції не на завжди.

Курс на зупинку завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно зберегти.

Вашингтон повинен підтримати зусилля українського уряду з запуску "Кримської платформи", оскільки вона зберігає питання окупації Криму на міжнародному порядку денному й нагадує людям включно з громадянами Росії, що Крим - все одно Україна в очах міжнародної спільноти.

Читайте такожNew York Times: Байден хоче об'єднати сили США і Європи проти Росії, але це буде не простоВ питанні внутрішніх реформ в Україні експерти пропонують адміністрації Байдена теж певний план дій.

Надати повноваження високопоставленому чиновнику США як відповідальному за реформи.

Надати пріоритет встановленню незалежних судів в Україні.

Вжити заходів проти головних корумпованих діячів, які підривають реформи в Україні. Більш рішуче добиватися екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії в США.

Просувати реформу Генеральної прокуратури України й добиватися зміцнення НАБУ. Просувати закриття економічного відділу СБУ.

Просувати відновлення конкурентного й прозорого призначення державних чиновників на основі компетенції. Щоб ворожі до реформ і лояльні до зацікавлених сторін кадри не отримували важливі посади.

Вашингтон повинен також добиватися повернення до програми реформ в сектору охорони здоров'я в Україні.

Адміністрації Байдена варто закликати Київ завершити процес лібералізації енергетичного ринку.

Крім того, вона повинна допомогти встановити повну прозорість кінцевих бенефіціарів головних ЗМІ й заборони не лише російських телеканалів в Україні, а й телеканалів осіб, які працюють в інтересах Кремля.

Також Вашингтон повинен ще раз наголосити на своїй підтримці незалежності Нацбанку України.

Адміністрація Байдена може просувати антимонопольне законодавство для обмеження впливу великих бізнесменів на українську економіку й політичну систему. А також створити програму, яка буде стимулювати корпоративне інвестування США в Україні, якщо Київ проведе реформу прокуратури й судів.

Покращити відносини між США і Україною буде не просто, особливо після турбулентного досвіду за час роботи попередньої адміністрації. Але тісні зв'язки й успішна Україна входять в інтереси США й відповідають зовнішньополітичним цілям адміністрації Байдена.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань