Наразі невідомо, які саме дані вони змогли отримати.

Українські хакери заявили, що зламали електронну пошту високопоставленого російського військового шпигуна, якого розшукує ФБР за злам кампанії Гілларі Клінтон та інших демократів США напередодні президентських виборів у 2016 році.

"Дуже крутий і спритний хакер, але... Ми його зламали", - цитує Reuters заяву групи Cyber Resistance від 10 квітня, у якій вони повідомляли про викрадення листування підполковника Сергія Моргачова.

Науковий співробітник Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Штефан Соесанто вважає, що витік "виглядає досить достовірним". Він зауважив, що InformNapalm має історію перехресної перевірки даних, отриманих від хакерів.

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У статті про злам InformNapalm зазначає, що особу Моргачова підтвердили, переглянувши викрадені хакерами кадрові справи та біографію, включно з одним документом, який ідентифікував його як начальника відділу підрозділу 26165. Неодноразові повідомлення, залишені на адреси електронної пошти та номер телефону, які нібито належать Моргачову, залишилися без відповіді, а спроби Reuters зв’язатися з ним через соціальні мережі та його нинішнє місце роботи також не дали результату.

Російське посольство у Вашингтоні та ФБР поки не коментують цю ситуацію. Також не зрозуміло, яку саме інформацію викрали хакери. Видання припускає, що на пошті Моргачова могла зберігатись інформація про російські хакерські операції, включаючи операцію проти Клінтон і демократів.

Як зазначається, ФБР у обвинувальному акті описувала Моргачова як офіцера ГРУ. Вказувалось, що його відділ "присвячений розробці та управлінню шкідливим програмним забезпеченням", включаючи шпигунське програмне забезпечення "X-Agent", яке використовується для злому DNC.

Що відомо про інцидент з Моргачовим

Перш ніж окупант зрозумів, що його акаунти зламали, хакери викачали всі його особисті дані і наостанок замовили йому "подарунки" на AlịExpress.

Зараз фахівці InformNapalm разом з хакерами дослідили листування підполковника ГРУ і готують матеріал з деталями особистого життя одного з найрозшукуваніших кіберзлочинців.

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