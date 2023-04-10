Вдалося також зламати доступ до AlịExpress офіцера та замовити йому "подарунки".

Хакери української групи "Кібер Спротив" зламали пошту, соцмережі і особистий кабінет на сервісі держпослуг Росії підполковника ГРУ РФ Сергія Моргачова.

Як повідомляє InformNapalm, Моргачов народився у Києві, але все життя працює на Москву.

"Цього підполковника ГРУ РФ розшукує ФБР США за низку тяжких кіберзлочинів в різних країнах світу. Він є куратором найвідомішого російського хакерського угруповання APT 28 (також відомого в ЗМІ як – Fancy Bear, Pawn Storm), що у 2016 році зламало сервери Демократичної партії США і це було спробою Кремля втрутитись в американські вибори. Дуже крутий та розумний хакер, але... українські хактивісти з команди "Кібер Спротив" його зламали", - зазначили в InformNapalm.

Відео дня

Перш ніж окупант зрозумів, що його акаунти зламали, хакери викачали всі його особисті дані і наостанок замовили йому "подарунки" на AlịExpress.

Фахівці InformNapalm разом з хакерами досідили листування підполковника ГРУ і готують матеріал з деталями особистого життя одного з найрозшукуваніших кіберзлочинців.

Подібні інциденти

У пастку українських хакерів потрапив не тільки Моргачов, але й інші росіяни. Зокрема російський пропагандист Михайло Лучин замовив партію дронів для окупантів на AliExpress, але у замовлення "внесли корективи". Замість "пташок" росіянину прийде величезна посилка секс-іграшок вартістю у понад 25 тисяч доларів.

Інколи українські хакери трохи бешкетують. 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в окупованому Криму на російських радіостанціях запустили звернення глави української розвідки Кирила Буданова про обов'язкове повернення півострова, Донбасу і Півдня України додому.

Вас також можуть зацікавити новини: