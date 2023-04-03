Пропагандист необачно передав дані для входу у свій акаунт.

Російський пропагандист Михайло Лучин замовив партію дронів для окупантів на AliExpress, але українські хакери "внесли корективи" у замовлення. Замість "пташок" росіянину прийде величезна посилка секс-іграшок вартістю у понад 25 тисяч доларів

Як повідомили у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm, Z-волонтер Михайло Лучин зібрав 25 тисяч доларів на дрони для російських окупантів, замовив їх на китайському маркетплейсі, але хакери зламали його аккаунт і замість дронів замовили фалоімітатори та страпони на цю ж суму.

"Наш експонат підв'язав "волонтерську" картку до акаунту на AliExpress, а доступ до облікового запису віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс*нів за 25 000$, які мали піти на закупку БпЛА. Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress", - зазначили в InformNapalm.

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Розваги українських хакерів

Українська армія хакерів часто бешкетує з росіянами. Зокрема, 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в окупованому Криму на російських радіостанціях запустили звернення глави української розвідки Кирила Буданова про обов'язкове повернення півострова, Донбасу і Півдня України додому.

Згодом 28 лютого хакери знову зламали передавач сигналу і запустили повідомлення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару по російському телебаченню і радіо.

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