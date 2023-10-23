В них бере участь флот Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН, України, Данії та самої Британії.

Українські військові моряки беруть участь у міжнародних навчаннях "Joint Warrior -23-ІІ", які розпочалися у Великій Британії.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Командування ВМС ЗС України.

"Для українських військових моряків цей тиждень розпочався з участі у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior -23-ІІ", які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії. Від ВМС ЗС України до практичних дій в морі залучаються протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у "Joint Warrior-23-ІІ" кораблів "Черкаси" й "Чернігів" та штабу тактичної групи протимінних дій ВМС ЗСУ відбувається у рамках комплексної підготовки, якою керують ментори Королівських ВМС Великої Британії.

За даними служби зв'язків, серед учасників - Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії. Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН, та Данії.

Основна мета підготовки - досягнення відповідного рівня готовності екіпажів та штабів тактичної групи протимінних дій. Також українські моряки повинні бути взаємосумісними з протимінними підрозділами країн-партнерів.

"Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій", - наголосили у вітчизняних ВМС.

Останні військову навчанні у світі

Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея вперше в історії провели спільні повітряні навчання поблизу Корейського півострова. Навчання були частиною спільних зусиль щодо посилення оборонної співпраці на тлі ракетної та ядерної загрози з боку Північної Кореї. У них брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, США та Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52.

Іноземні ЗМІ розповіли, що ядерний бомбардувальник США приземлився на авіабазі Південної Кореї у вівторок після пам’ятного польоту на оборонній виставці в Соннамі.

Британія розробила для України програму навчань

Раніше повідомлялося, що інженери британської армії розробили нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити захист критичної інфраструктури від атак РФ. Учасникам програми розповіли, як визначати найбільш вразливі елементи критичної інфраструктури, потенційну дальність вибуху і вплив на неї зброї й вибухових речовин.

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