Українські цивільні інженери вивчили методи захисту критично важливої інфраструктури від атак російських дронів і ракет.

Інженери британської армії розробили нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу національну інфраструктуру від атак Росії цієї зими.

Як повідомили в Міноборони Великої Британії, пошкодження та знищення критичної інфраструктури внаслідок російських атак дронами та ракетами є однією з найбільших загроз життю та безпеці для українців.

Відзначається, що навчання поліпшить здатність України планувати захист своєї критичної інфраструктури від таких нападів. Зокрема, учасникам програми розповіли, як визначити найбільш вразливі елементи критичної інфраструктури, потенційну дальність вибуху і вплив різних видів зброї і вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні і повітряні бар'єри, щоб допомогти захистити ці об'єкти від російських атак.

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"Вкрай важливо, щоб Україна отримувала підтримку, якої вона гостро потребує всю зиму, оскільки її цивільне населення щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку сил Путіна і їх невибіркової кампанії бомбардувань її критично важливої інфраструктури... Цей спеціальний пакет навчання допоможе врятувати життя в дуже холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії має життєво важливе значення", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

У британському оборонному відомстві зазначили, що двотижневий навчальний курс був розроблений і проведений на прохання України з метою подальшого поліпшення захисту її енергетичного сектора. При цьому, його складність вже зросла в порівнянні з попередніми курсами, присвяченими базовим заходам захисту, таким як використання мішків з піском і риття траншей.

У навчанні із захисту критичної інфраструктури взяли українських фахівці з енергетичного, водного, транспортного та академічного секторів.

"Немає ніяких сумнівів в тому, що це навчання буде проведено в Україні в найближчі тижні і матиме реальний вплив на якість життя її цивільного населення і здатність України протистояти російським атакам протягом всієї зими", - сказав майор інженерних військ Майкл Саддабі.

Курс заснований на кількох сценаріях з реального життя, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту своїх об'єктів критичної інфраструктури.

Ситуація із захистом об'єктів енергетики

Як повідомляв УНІАН, минулого року РФ концентрувала зусилля на обстрілі енергоінфраструктури навколо великих міст, тому цього року "Укренерго" готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький нещодавно заявив, що енергосистема України має активний і пасивний захист, щоб максимально захиститися від обстрілів з боку росіян.

Тим часом, Кабмін має намір збільшити кількість і посилити здатність вогневих груп для охорони об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора.

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