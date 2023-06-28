Від України в навчаннях беруть участь протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів", і в цьому є цікава деталь.

Міжнародні навчання "Сі Бриз" відновлено. Як повідомив під час брифінгу речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук, в минулому році через повномасштабний напад РФ на Україну, навчання не проводились.

"Але в цьому році ми знов повернулися до навчань серії "Сі Бриз". До них приєдналися іноземні партнери. В першу чергу, це Великобританія та США. Загалом - 18 країн-учасниць. Основна тематика навчань відрізняється від попередніх - в першу чергу, звертаємо увагу на діяльність ВМС після закінчення цієї війни, після нашої перемоги", - розповів Плетенчук.

Зокрема, головне завдання комплексу тренувань в рамках навчання "Сі Бриз – 2023" - підготовка до планування та ведення протимінних дій. Йдеться про розмінування Чорного моря та забезпечення безпеки судноплавства. Звісно, ці питання актуальні й наразі, але після завершення війни українські військові моряки нарешті зможуть вирішити ці проблеми.

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Плетенчук уточнив, що навчання спрямовані на організацію відповідних тактичних штабів, роботи корабельного складу та кораблів розмінування відповідно до стандартів та процедур НАТО. Під час навчань залучаються зразки озброєння та військової техніки, яку ВМС ЗС України отримали від країн-партнерів.

Так, зі сторони України в навчаннях беруть участь, в тому числі два протимінних кораблі класу Sandown, які ще до повномасштабного вторгнення Україні передала Велика Британія. Наразі назва кораблів - "Черкаси" та "Чернігів", що не є випадковістю.

"Такі катери, з такими назвами були у Криму та цікава деталь – тоді командиром "Черкас" був капітан 1-го рангу Юрій Федаш і саме він наразі він української сторони керує тренуваннями", - додав речник.

Він акцентував на тому, що, незважаючи на війну, ВМС ЗСУ продовжували розвиватися – тривало навчання екіпажів в різних країнах. За словами Плетенчука, в рамках навчать "Сі Бриз" щороку було оцінювання щодо сумісності українських ВМС з відповідними підрозділами НАТО та завжди в цьому був позитивний результат.

"Наразі це (сумісність – УНІАН) посилюється. Ми отримуємо відповідний досвід взаємодії з військами країн НАТО, якимось досвідом бойовим ми з ними ділимось. Тому що він - унікальний – ніхто реально не воював з росіянами вже давно. Тому такі навчання - взаємовигідна співпраця", - каже Плетенчук.

Як уточнили у прес-службі командування ВМС ЗСУ, 26 червня в місті Глазго Шотландія що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії за участі представників 18-ти країн було проведено урочисту церемонію, яку присвятили початку комплексу тренувань "Сі Бриз". Захід відбувся за участю командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи.

Він подякував Великобританії і її військовому керівництву за надання своєї території і інфраструктури для проведення тренувань та за підтримку ВМС 3С України. Також він висловив подяку командувачу 6 флоту ВМС США за сприяння навчанню та підтримку.

Що треба знати про військові навчання "Сі Бриз"

Ці багатонаціональні проводились на території України, починаючи з 1997 року. Їх організаторами виступають Україна та США.

У 2022 року навчання "Сі Бриз" не відбулися через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Влітку 2021 року відбулися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз". У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 та американський ракетний есмінець USS Ross.

Представники ВМС ЗСУ повідомляли, що Росія уважно спостерігала за цими навчаннями.

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