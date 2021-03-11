Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону.

У Чорному морі затонуло судно "Volgo Balt 179" з 13 моряками на борту. Двоє людей загинули.

Читайте такожВ Індонезії автобус із дітьми зірвався в прірву: 27 людей загинули (фото)Про це пише HotNews з посиланням на Grup Servicii Petroliere, яка бере участь у рятувальній операції.

Двоє з 13 громадян України, які знаходились на борту, загинули. Одного з них знайшов рятувальний корабель Falcon, а інший все ще в морі. Ще одну людину розшукують.

Повідомляється, що судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до румунського порту Констанца. Екіпаж корабля складався з 12 чоловіків та однієї жінки.

З 10 врятованих людей одна жінка поранена, але у стабільному стані. Відзначається, що рятувальні роботи проходили в дуже погану погоду. Врятовані перебувають у лікарні і отримують необхідну допомогу.

Загальна вантажопідйомність корабля становила 3500 тонн, а довжина - 114 метрів, повідомляє vesselfinder.com. Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році.

Перша інформація, яку News.ro надали представники румунського Агентства з порятунку людського життя в морі, вказувала на те, що корабель є російським.

Представники ARSVOM заявили, що корабель затонув у Чорному морі, приблизно в 70 морських милях від порту Констанца. На місце події також було відправлено корабель "Артеміда", що належить ARSVOM.

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Автор: Людмила Жерновська