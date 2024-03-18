Повідомляється, що монарха нібито не стало на 76 році життя.

РосЗМІ повідомляють про смерть короля Великої Британії Чарльза III. Низка інформаційних сайтів пишуть про те, що його нібито не стало на 76-році життя через онкологію.

Ба більше, росЗМІ прикріпили нібито скріншот заяви Букінгемського палацу, однак, насправді, інформації про смерть монарха немає ні на офіційних сайтах палацу, ні в іноземних ЗМІ.

Дійсно, Чарльз III бореться з раком простати. Якийсь час він перебував у лікарні, проте завжди говорив про те, що хоче скоріше повернутися до публічної діяльності.

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Він був позитивно налаштований на лікування і виконував усі приписи лікарів.

Варто зазначити, що Чарльз III, який носив раніше титул принца Уельського Чарльза, став королем Великої Британії та 14 інших територій у вересні 2022 року, коли після 70 років перебування на троні померла його мати - королева Єлизавета II.

Нагадаємо, раніше король Чарльз III звернувся до українців. За словами британського монарха, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ.

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