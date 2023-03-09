Командування російських окупаційних військ постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються.

"Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються. В більшості окупованих районів російські адміністрації не забезпечують функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей", - підкреслила Маляр в Telegram.

Так, зазначила вона, для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону.

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"При цьому командування російських окупаційних військ постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами. Зокрема, зараз потрібно оформлювати дозвіл на переміщення", - зауважила Маляр.

Вона зазначила, що у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей, через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи.

"Такий стан речей викликає невдоволення населення російською владою. З метою недопущення можливих протестних настроїв громадськості російські окупаційні війська ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим", - зауважила заступник міністра.

Утиски українців на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують активно мародерити на тимчасово окупованих територіях. У мешканців Скадовська Херсонської області росіяни викрадають автомобілі.

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни відбирають зерно у місцевих фермерів.