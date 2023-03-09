Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються.
"Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються. В більшості окупованих районів російські адміністрації не забезпечують функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей", - підкреслила Маляр в Telegram.
Так, зазначила вона, для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону.
"При цьому командування російських окупаційних військ постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами. Зокрема, зараз потрібно оформлювати дозвіл на переміщення", - зауважила Маляр.
Вона зазначила, що у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей, через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи.
"Такий стан речей викликає невдоволення населення російською владою. З метою недопущення можливих протестних настроїв громадськості російські окупаційні війська ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим", - зауважила заступник міністра.
Утиски українців на окупованих територіях
Російські окупанти продовжують активно мародерити на тимчасово окупованих територіях. У мешканців Скадовська Херсонської області росіяни викрадають автомобілі.
На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни відбирають зерно у місцевих фермерів.