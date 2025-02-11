За його словами, на потреби країни насправді витрачається дуже мало грошей.

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі, який під час повномасштабного вторгнення почав надавати Україні гуманітарну допомогу через свій фонд, підтримав ліквідацію USAID.

За його словами, Агентство США з міжнародного розвитку не приділяло уваги його благодійній ініціативі. Як передає New York Post, через Pataki Leadership Center в Україну поставили понад 1000 обігрівачів і генераторів, а також тонни медичних і гігієнічних засобів. Крім того, фонд допоміг побудувати мобільні будинки для біженців:

"Ми весь цей час були там і доставляли гуманітарну допомогу. Ми практично нічого не бачили від USAID".

На думку Патакі, рішення про ліквідацію агентства назріло вже давно. Він називає свій досвід робити з ним жахливим, а керівництво USAID - "купкою дружків, які керували ним в крайній лівий спосіб".

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Ексгубернатор зазначив, що невдачі агентства символізують те, як адміністрація Джо Байдена впоралася з війною Росії проти України. "Ця війна була катастрофою. Керівництво Байдена стало катастрофою для України. Через те, що вона не отримала допомоги, війна продовжилася майже на три роки… з величезними втратами для українців", - додав він.

Патакі сподівається, що Дональд Трамп буде сильним лідером та зможе підписати мирну угоду між російським та українським лідерами. Він зазначив, що Володимир Зеленський зміг згуртувати людей у боротьбі за свободу, однак після досягнення миру в Україні необхідно провести вибори:

"Якщо мирний договір з Росією можна буде підписати, то чесні вибори в Україні дадуть їм шанс сказати: "Ми зараз у мирі. Відбудуймо нашу країну. А давайте виберемо керівництво". Цілком можливо, що це знову буде Зеленський".

Трамп хоче ліквідувати USAID

Як відомо, американський лідер неодноразово критикував систему іноземної допомоги, включно з USAID, вважаючи, що її діяльність є надмірно витратною та неефективною.

Нещодавно він закликав ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку, заявивши про випадки корупції та шахрайства.

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