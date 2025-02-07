Він заявив про велику кількість корупційних оборудок.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID) потрібно ліквідувати.

У п'ятницю, 7 лютого, політик написав у своїй соціальній мережі TruthSocial, що корупція в цьому агентстві "досягла нечуваного рівня", а частина фінансів нібито витрачається шахрайським шляхом:

"USAID зводить з розуму радикальних лівих, і вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому що спосіб, у який витрачаються гроші, причому значна частина з них - шахрайським шляхом, абсолютно незрозумілий. Корупція досягла небачених раніше рівнів. Закрийте його!".

Допомога від USAID

Як повідомляв УНІАН, після повернення у Білий дім Трамп ухвалив рішення призупинити програму допомоги іноземним державам. Він заявляв, що Агенством з міжнародного розвитку керувала "купка радикальних божевільних".

Відео дня

На початку лютого очільник Департаменту ефективності державного управління Ілон Маск заявив, що ведеться робота із закриття USAID.

За даними ЗМІ, нова адміністрація хоче скоротити штат агентства, залишивши близько 300 співробітників з понад 10 тисяч.

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