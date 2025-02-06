Часом до одержувача доходило "10, 12, 13%, можливо, й менше грошей із USAID", заявив держсекретар США.

Сполучені Штати Америки не планують повністю припиняти всю міжнародну допомогу. Проте вона повинна просувати національні інтереси США, а не бути благодійністю, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Я продовжую підтримувати іноземну допомогу. Але іноземна допомога – це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів Сполучених Штатів. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", – наголосив він під час брифінгу в Коста-Риці.

За словами Рубіо, не будуть заморожуватися програми допомоги з надання термінової гуманітарної допомоги – в тому числі, з постачання їжі та ліків. На інші програми чекає перегляд.

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Держсекретар США також висловився про стан справ із Агенцією з міжнародного розвитку (USAID), звинувативши її у марнотратстві. Він зауважив, що часом до одержувача доходило "10, 12, 13%, можливо, й менше грошей із USAID". Решта коштів спрямовувалася на накладні витрати та бюрократію.

"Ми не збираємося припиняти іноземну допомогу. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка має сенс. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка працює. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка сприятиме національним інтересам", - резюмував Марко Рубіо.

Робота USAID

На початку своєї роботи адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила іноземну допомогу в рамках USAID строком на 90 днів. За ці три місяці мають провести різні перевірки доцільності виділення коштів.

Від призупинення фінансування постраждала і Україна. Forbes повідомляв, що USAID є одним із найбільших донорів Мінцифри, тож тепер шукають нові джерела фінансування. Агентство надавало кошти на проєкти від розвитку "Дії" до стратегії регулювання штучного інтелекту.

Днями стало відомо, що тимчасовим очільником USAID Трамп призначив держсекретаря США Марко Рубіо. Останній надіслав листа до Конгресу, в якому повідомив, що він делегував повноваження щодо управління агентством Пітеру Марокко.

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