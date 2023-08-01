Пожежа сталася в житловому будинку в районі Аккент.

У місті Алмати в Казахстані спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Люди стрибали з вікон житлового комплексу, а внизу їх ловили килимами та матрацами небайдужі громадяни.

Про це пише видання Informburo.kz. Зазначається, що пожежа сталася в житловому будинку в районі Аккент.

"1 серпня о 17:10 сили та засоби ДНС направлені за підвищеним рангом до Алатауського району, мікрорайон Аккент, будинок 54. Після прибуття виявлено горіння відкритим полум'ям квартири на п'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку", – повідомили в прес-службі ДНС Алмати.

Пізніше рятувальники повідомили, що вогонь перейшов на ліфтову шахту та електричні кабелі.

Водночас мешканці сусіднього будинку оприлюднили відео, на якому видно, як люди рятуються від вогню – жителям багатоповерхівки доводилося вистрибувати просто з вікон. Їх ловили небайдужі громадяни, на допомогу пішли навіть матраци.

Відомо, що на місці займання задіяли 50 пожежників та 14 одиниць техніки.

"Силами ДНС попередньо за сходовим маршем евакуйовано 250-300 осіб, за допомогою трьохколінних сходів і трьох автодрабин врятовано 40 осіб. Гасіння триває", – зазначили в ДНС.

Рятувальники зауважили, що гасіння пожежі значно ускладнювали автомобілі, що були припарковані у дворі будинку. О 18:46 вогонь вдалося загасити. Встановлено, що у багатоповерхівці горіли електричні кабелі з першого до 16 поверху.

Масштабні пожежі: інші новини

30 липня під російським Таганрогом спалахнула масштабна пожежа після падіння безпілотника. Сталося це в хуторі Дараганівка. Повідомлялося, що в місцевих мешканців зникло світло. У телеграм-каналах писали, що дрон міг бути російським розвідувально-ударним безпілотником. Ймовірно, впав "Форпост-РУ" або "Оріон".

Масштабні лісові пожежі вирують у Греції. Вогонь дістався однієї з військових баз, де вибухнув склад із боєприпасами. Жителям прилеглих сіл наказали обовʼязково евакуюватися.

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