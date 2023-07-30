Про постраждалих не повідомляється.

У неділю, 30 липня, під Таганрогом впав невідомий безпілотний літальний апарат, на місці падіння почалася пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Інцидент стався в хуторі Дараганівка, після цього у місцевих жителів зникло світло. Повідомляється, що вони чули вибух, після чого почалася масштабна пожежа. На одному з відео люди скаржаться, що змушені гасити її самостійно.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив падіння БПЛА в хуторі Дараганівка Неклинівського району. "В результаті пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння та автомобіль. Бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце, але постраждалих поки не зафіксовано. Приналежність БПЛА встановлюється", - написав він.

Тим часом російські провоєнні Telegram-канали пишуть, що впасти міг російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост-РУ" або "Оріон".

Вибухи в Таганрозі: останні новини

Нагадаємо, 27 липня в центрі Таганрога стався гучний вибух. Російська влада заявила, що біля одного з кафе вибухнула ракета. Пізніше Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці за допомогою переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

Незабаром з'явилося відео роботи ППО в Ростовській області. Окупанти сказали, що Україна нібито зробила повторну спробу атаки.

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