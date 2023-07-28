Жителям довколишніх сіл наказали евакуюватися.

У Греції продовжують палахкотіти масштабні лісові пожежі. В одному з районів вогонь дістався до великої військовий бази, в результаті чого вибухнув склад з боєприпасами. Про це повідомляє DW.

Вибухи сталися на складі боєприпасів в районі Волоса. В результаті цього в багатьох довколишніх будинках вибило вікна. Про постраждалих не повідомляється, проте жителям кількох сіл наказали евакуюватися.

Сім літаків і три вертольоти вже прибули на місце для гасіння пожеж в регіоні.

Лісові пожежі в Греції

Греція вже довгий час бореться з лісовими пожежами. За останні два тижні в країні зафіксували три хвилі середземноморської спеки, в результаті чого п'ятеро людей загинули.

Лісові пожежі на популярному острові Родос, які горять вже десять днів, викликали найбільшу в історії Греції евакуацію людей.

Виснажлива температура ускладнює завдання рятувальникам - полум'я поки не вдається загасити.

Повідомлялося також про пожежі на Евіі - другому за величиною острові Греції. Також лісові пожежі спалахнули на іншому популярному серед туристів острові - Корфу. Місцевих жителів й туристів також закликали евакуюватися з острова.

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