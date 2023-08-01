Попередньо, вогонь знищив склад будматеріалів у місті Люберці.

У підмосковному місті Люберці спалахнула сильна пожежа. Як повідомляють російські ЗМІ, горить база будівельних матеріалів. Клуби диму видно за кілька кілометрів від місця загоряння. На місце спрямовано пожежні команди.

"У Підмосков'ї вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу. У Люберцях горять три ангари на площі 1200 кв. м. До гасіння пожежі залучено 70 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки", - повідомили в МНС РФ.

Жодних даних про можливих постраждалих поки не надходило.

Пожежі в Росії

Жодним чином не пов'язані з війною масштабні пожежі на промислових об'єктах і в природних екосистемах в Росії відбуваються з високою регулярністю. Так, на початку липня спалахнула велика пожежа на складі в підмосковних Хімках. Тоді вогонь знищив будівлю колишньої меблевої фабрики.

У травні жахлива за масштабами пожежа охопила велику територію в Тюменській області. Вогонь охопив ціле село Успенка з околицями. Із зони лиха ледве встигли евакуювати населення і худобу. Згоріли кілька десятків будинків.

Схожа трагедія сталася в Свердловській області наприкінці квітня. Там в селищах Сосьва, Висим і Тайговий за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 – житлових будинків. Фактично села перестали існувати.

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