Компанія на машині їхала віддаленим районом, коли дорогу залила повінь.

Сміливі попутники в Австралії допомогли врятувати від повені батька з дитиною.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Компанія на машині їхала віддаленим районом, коли дорогу залила повінь. Після ночі в авто двоє дорослих вирішили залишити батька з 10-річним сином і подалися до сусіднього містечка по допомогу.

Вони йшли півдоби, зрештою дісталися розташованої за півсотні кілометрів поліцейської дільниці. Надзвичайники на гелікоптері швидко розшукали заскочене повінню авто і визволили пасажирів. Ті не постраждали і оговтуються від пригоди.

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Автор: Олег Давигора