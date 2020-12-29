Сміливі попутники в Австралії допомогли врятувати від повені батька з дитиною.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Компанія на машині їхала віддаленим районом, коли дорогу залила повінь. Після ночі в авто двоє дорослих вирішили залишити батька з 10-річним сином і подалися до сусіднього містечка по допомогу.
Вони йшли півдоби, зрештою дісталися розташованої за півсотні кілометрів поліцейської дільниці. Надзвичайники на гелікоптері швидко розшукали заскочене повінню авто і визволили пасажирів. Ті не постраждали і оговтуються від пригоди.
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