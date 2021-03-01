Вартість бункера становить близько 16,5 мільйонів гривень.

Справжній бункер часів Холодної війни виставили на продаж у Британії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, величезна бетонна будівля розташована на півдні країни. Її збудували під час Другої світової як радарну станцію, однак згодом переробили на бомбосховище, здатне витримати радянський ядерний удар.

Тут розташовані пів сотні спалень та кілька десятків вбиралень. Адже в разі потреби в бункері планували розквартирувати 250 ключових урядовців.

За бункер просять 425000 фунтів стерлінгів, що становить близько 16,5 мільйонів гривень.

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Автор: УНІАН