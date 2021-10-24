17-річний індієць продав свою дружину 55-річному чоловікові і всім брехав, що вона його кинула.

Індійська поліція затримала 17-річного підлітка, якого запідозрили в продажу власної дружини.

Про це повідомлять Hindustan Times.

Пара одружилася в липні цього року, а в серпні вони вирушили зі свого штату Одіша в Раджастан, де обвинувачений мав працювати на цегельному заводі.

Через кілька днів після цього він продав свою 26-річну дружину 55-річному чоловікові за 180 тис. рупій (близько 63 тис. гривень). На вторговані гроші підліток купив новий смартфон і пообідав.

Після повернення до свого села сім'я його дружини запитала, де вона, на що хлопець відповів, що жінка його кинула. Горе-чоловікові не повірили - родичі його дружини звернулися в поліцію.

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"Ми допитали його і з'ясували, що він продав дружину. Наша команда вирушила в Раджастан, щоб розшукати жінку. Однак місцеві жителі не дозволили нам забрати її назад, заявивши, що жінку купили 180 тис. рупій. Ми з великими труднощами змогли повернути її додому", - каже інспектор Булу Манда.

Підліток вже постав перед судом у справах неповнолітніх і був відправлений до корекційної установи.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Індії суд засудив чоловіка до двох довічних термінів, визнавши його винним у вбивстві дружини, підкинувши до неї в ліжко кобру.

Автор: Станіслав Кожемякін