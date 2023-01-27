В результаті інциденту ще дві людини отримали поранення.

Озброєний чоловік напав на посольство Азербайджана в Ірані. В результаті інциденту загинув співробітник охорони дипломатичної місії, а ще двоє отримали поранення.

"27 січня близько 8:30 за бакинським часом скоєно збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані. Озброєний автоматом "Калашников" вбив начальника служби охорони дипмісії", - йдеться у заяві МЗС Азербайджану.

Зазначається, що під час нападу ще два співробітники охорони посольства отримали поранення. Відомо, що їх стан задовільний.

Відео дня

"Наразі йде розслідування за фактом нападу", - вказали у зовнішньополітичному відомстві країни.

Водночас ЗМІ повідомили, що загиблого звали Орхан Аскеров. За попередньою інформацією, нападника затримали.

Позиція Азербайджану щодо війни в Україні - що відомо

Баку надає посильну допомогу Києву після повномасштабного вторгнення російських військ.

Так, Азербайджан відправив Україні енергетичне обладнання в якості гуманітарної допомоги. Вантаж включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів. Найближчим часом очікується друга партія.

Вас також можуть зацікавити новини: