Капсула подолала відстань у чотири тисячі кілометрів.

Ірландські серфери Софі Карран і Конор Макклорі знайшли капсулу часу, залишену екіпажем російського криголама.

Читайте такожНа фресці Рафаеля у Ватикані знайшли напис: "Лена Тамара Вінниця" (відео)Про це повідомляє BBC News.

За два роки вона подолала відстань у чотири тисячі кілометрів

Зазначається, що серфери знайшли дивний металевий циліндр на березі Північної Ірландії. Всередині виявилися листи, ресторанні меню, значки, кришки від пивних пляшок, винні пробки та фотографії.

За допомогою листів вони змогли знайти одного з авторів — дівчину з Санкт-Петербурга. Вона розповіла, що капсулу залишив екіпаж атомного криголама «50 років Перемоги» в Арктиці у 2018 році та здивувалася, що послання знайшли так швидко, оскільки капсулу помістили в лід.

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Автор: УНІАН