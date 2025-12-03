Заступник Мелоні Маттео Сальвіні сумнівається в доцільності продовження підтримки.

Уряд Італії має намір відкласти затвердження указу, який дозволив би Риму продовжити постачання військової техніки Україні до наступного року, розповіли Reuters джерела, близькі до цього питання.

Видання пояснює, що затримка пов'язана з напруженістю всередині правого коаліційного уряду прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні стосовно підтримки України проти повномасштабного вторгнення Росії.

Вказується, що хоча прем'єр-міністерка Італії й пообіцяла допомогти Україні протистояти російській агресії до кінця, але її заступник Маттео Сальвіні сумнівається в доцільності продовження підтримки.

Як розповіли виданню анонімні джерела, декрет про надання допомоги Україні був включений до порядку денного засідання в середу, але був знятий через його переповненість.

В матеріалі згадується, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року уряд Італії надіслав Україні 12 пакетів військової допомоги, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T, як це передбачено системою указів.

Примітно, що режим авторизації дозволяє уряду діяти без отримання схвалення парламенту для кожного нового раунду військових поставок. Додається, що чинний указ втрачає чинність наприкінці року.

В разі затвердження урядом нового указу, він набере чинності негайно, але протягом 60 днів його має ратифікувати парламент.

Видання зазначає, що Сальвіні пояснив, що виступає проти продовження Україні військової допомоги через корупційний скандал, який стався в той час, коли США продовжують тиснути на укладення мирної угоди з Росією.

Військова допомога Італії Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 грудня уряд Італії опублікував міжвідомчий декрет, який свідчить про надання Україні 12-го пакету військової допомоги. В документі зазначається, що мова йде про передачу Україні військових засобів, матеріалів та обладнання. Проте перелік вказаний тільки в секретній довідці Генштабу, публічно його не будуть оголошувати.

Також ми писали, що керівництво Італії відмовилося брати участь у програмі закупівель зброї для України. Після чого президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте почали тиснути на прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, закликаючи її країну долучитися до ініціативи. Однак, Мелоні побоюється внутрішньополітичних проблем із партнерами по правлячій коаліції з партії "Ліга".

