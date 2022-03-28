На звуки стрілянини відреагували поліцейські, які перебували неподалік. Нападників ліквідували на місці.

В ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці, в результаті нападу загинули двоє людей, ще п'ятьох поранили.

Про це повідомляють Новости Израиля.

За уточненою інформацією правоохоронців, усі поранені – випадкові перехожі, першими жертвами стали поліцейські МАГАВ. Останні були в цивільному одязі, що викликало розбіжності в офіційних повідомленнях поліції.

Терористи напали біля автобусної зупинки, убивши бійців у цивільному, відібрали у них зброю.

На звуки стрілянини відреагували поліцейські, які перебували неподалік. Нападників ліквідували на місці.

Інцидент кваліфікували як теракт. Зловмисниками виявилися мешканці Умм аль-Фахма.

Своєю чергою, "Ісламський джихад" у Секторі Гази назвав скоєне "відповіддю за злодійський саміт": саме цього дня відбувається відкриття зустрічі глав МЗС арабських країн з участю держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Повідомляється, що "всі учасники саміту засудили цей напад і висловили співчуття сім’ям загиблих і побажання одужання пораненим".

Саме цього вечора 20 років тому, 27 березня 2002 року, палестинський терорист підірвав себе в ресторані готелю "Парк" у Нетанії у розпал Великоднього Седера. Жертвами стали 30 мирних ізраїльтян, більшість із них - старше 70 років.

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