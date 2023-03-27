Організація висловила свою стурбованість і не підтримала рішення Верховної Ради.

В Організації Об’єднаних націй побачили "дискримінаційні дії" під час обшуків Службою безпеки України в установах УПЦ МП. Саме це повідомлення стало частиною звіту ООН про ситуацію з правами людини в Україні з 31 січня 2023-го року.

Організація висловила свою стурбованість тим, що такі дії можуть утискати членів УПЦ МП. Також в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини нагадали про "необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким притягнуто кримінальні звинувачення, користувалися повним спектром прав на справедливий судовий розгляд".

Відзначається, що Верховна рада з 31 січня зареєструвала три законопроєкти в сфері релігії. Один із них (8221) забороняє Російську православну церкву, а також діяльність її гілок. У тому числі ця заборона накладається на можливість орендування приватної чи державної власності в Україні. У Верховного комісара ООН заявили, що Україна діяла не згідно з Міжнародним пактом про цивільні та політичні права.

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"Через нечіткість юридичної термінології та відсутності достатнього обґрунтування, обмеження свободи щодо сповідування своєї релігії, що міститься в проекті закону, не можна вважати "встановленим законом" і "необхідним", - йдеться у звіті.

Протидія України діяльності УПЦ МП: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у заповіднику "Києво-Печерська лавра" заявили про розірвання орендного договору зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Його представники мають звільнити всі приміщення до 29 березня 2023 року.

23 березня міністр культури Ткаченко заявив, що "попи вивозять пожитки з Лаври", а також додав, що процес виселення УПЦ МП розпочався.

У Росії на такі дії відповіли дуже обурлива. Речниця тамтешнього МЗС Захарова знову назвала українців нацистами. Вона вважає, що московські попи заважють Зеленському.

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