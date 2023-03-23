За її словами, попи МП стали "загрозою для київського режиму".

Опальна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова видала новий перл, пояснюючи виселення попів УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.

На брифінгу Захарова заявила, що Московський патріархат нібито став "загрозою для київського режиму. Коментуючи причини виселення попів з Лаври, Захарова перейшла на традиційний для МЗС РФ "дипломатичний жаргон".

"Чому? Напевно, як кажуть, якщо згадувати термінологію середини 20 століття, не зіганули, не присягнули злочинцям, не відступили від того, що їм передали предки, як заповіт", - заявила опальна Захарова.

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УПЦ МП виселяють з Лаври

Попи УПЦ МП мають звільнити всі приміщення до 29 березня 2023 року. У Міністерстві культури пояснили, що таке рішення було прийнято через порушення умов користування державним майном.

Тим часом, представники Московського патріархату уперто не бажають залишати Лавру та заявляють, що не бачуть підстав для виселення.

У Мінкульті розповіли, що представники УПЦ МП почали виїзд із Києво-Печерської лаври. Вони вже вивозять з приміщень свої пожитки.

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