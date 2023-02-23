У розвідці заявили, що люди, які йдуть на співпрацю з Києвом, думають про своє нормальне існування у майбутньому.

Найближче оточення президента РФ Володимира Путіна співпрацює з Головним управлінням розвідки України. Цю інформацію в інтерв'ю "УП" підтвердив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

При цьому він не став називати ні прізвищ, ні кількості таких агентів ГУР в оточенні глави РФ.

"Оскільки ситуація в Російській Федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше", - стверджує Буданов.

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За його словами, люди, які погоджуються на співпрацю, думають про своє нормальне існування у майбутньому. При цьому він відповів на запитання, а яка гарантія, що ці агенти не обманюють українську сторону:

"Ну, це ж дуже легко перевіряється. Ми віримо не словам, а лише фактам. Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов. Але він каже: "Помилився, от післязавтра точно буде". А післязавтра він теж не пішов. Можливо, він помилився, але в такому випадку, чи буде довіра такій особі? Ні, не буде. Це алегорична відповідь на ваш запит".

Розвал в оточенні Путіна

Раніше повідомлялося, що в Кремлі йде протистояння між двома таборами — Пригожина із Суровікіним і Шойгу з Герасимовим. Причому Путін почав підтримувати останніх.

В Офісі президента України заявляють, що Росія "тріщить по швах", розпочався системний процес дезінтеграції.

Нагадаємо, про можливий переворот у Росії та повалення Путіна і його вбивство багато експертів говорять вже давно.

Раніше екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв, що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він намагатиметься зупинити бойові дії в Україні.

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