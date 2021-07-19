На вулиці Борисівські Ставки в Москві українець штовхнув екс-кохану з 15-го поверху, а потім стрибнув сам.
Про це повідомляє РЕН ТВ.
Інцидент стався ввечері в неділю, 18 липня. За даними ЗМІ, 40-річний громадянин України Дмитро Титаренко заїхав до екс-коханої, щоб забрати свої речі. Але між ним і 32-річною Юлією Кузьміною почався конфлікт, який чули сусіди.
У результаті чоловік штовхнув дівчину з 15-го поверху, пояснила старший помічник керівника ГСУ СК РФ по Москві Юлія Іванова. А потім стрибнув сам. Він отримав смертельні травми, але в польоті намагався зачепитися за дерево.
За фактом події порушено кримінальну справу.
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